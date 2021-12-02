Kraliçe Shakespeare 8 Aralık'ta NHKM'de

Tiyatro Nükte’nin Kraliçe Shakespeare oyunu, NHKM Kadıköy Ruhi Su Salonu’nda sahnelenecek.

Oyun 8 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da izlenebilir.

Oyunun tanıtımı şöyle yapıldı:

"Oyun, ataerkil toplumda yaşayan kadının. din, politika ve ordu içerisindeki sıkışmışlığını Kraliçe I.Elizabeth üzerinden Shakespeare söylemleriyle irdeler ve kadının varoluş düzleminde değişme ve dönüşme zorunluluğunu temel alır. Kadın bu süreçte ya egemenlik kuran erkeğe benzeyecektir ya da erkeğin dünyasını yutan bir canavara dönüşecektir."

Tiyatro Nükte

Oyunlaştıran ve Oynayan: Özlem Özkoşar

Yönetmen: Yaşar Can Bağatırlar ve Özlem Özkoşar

Tek perde, 60′

Yaş Sınırı: 15+

Oyun biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.