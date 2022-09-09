Kraliçe öldü, İngiltere 10 günlük yas ilan etti

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan monarkı Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkede 10 günlük yas ilan edildi.

Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı.

Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor.

96 yaşında ölen Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. II. Elizabeth'in cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor. Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

Charles için taç giyme töreni 10 gün sonra yapılacak

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölümü üzerine, tahtın varisi Galler Prensi Charles ülkenin yeni hükümdarı olurken, Charles'ın yeni hükümdar ilan edilmesi için Londra'daki St James Sarayı'nda toplanılması planlanıyor. Kraliçe'nin en büyük oğlu olan Charles, tahta geçmesiyle Kral III. Charles olarak anılacak.

10 günlük yasın bitmesinden sonra Kral Charles'ın taç giyme törenlerinin yapılması planlanıyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

Kraliyet'ten açıklama

Kraliyet Ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü açıklayan kısa bir açıklamanın yayınladığı siyah bir bekleme sayfasına dönüşürken, websitesinde yer alan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamada Kral Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın bu akşam Balmoral'da kalacağı ve cuma günü Londra'ya döneceği ifade edildi. Ayrıca hükümetin resmi web siteleri de ana sayfalarında siyah bir afiş gösterecek şekilde değiştirildi.

En uzun süre tahtta kalan hükümdar

1952'de tahta çıkan Elizabeth, bu yıl Haziran ayında İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanını almıştı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümü vesilesiyle ülke genelinde Platin Jubile olarak adlandırılan ve günlerce süren etkinlikler yapılmıştı. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, şimdiye kadar tahtta 70'inci yılına ulaşan ve Platin Jubile'yi kutlayan ilk İngiltere hükümdarı olmuştu.

Yeni Başbakan Truss: Ülkemiz onun saltanatı altında gelişti

İngiltere Başbakanı Liz Truss Kraliçenin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Balmoral'dan aldığımız haberle hepimiz yıkıldık. Majesteleri Kraliçe'nin ölümü ulus ve dünya için büyük bir şoktur. Kraliçe II. Elizabeth, modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." şeklinde konuştu.

Macron: Kalplerin kraliçesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yayınladığı taziye mesajında, ''Kraliçe II. Elizabeth, İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini 70 yıldan uzun bir süre boyunca sağladı. Fransa'nın bir dostu, ülkesinde ve asrında kalıcı bir iz bırakan, kalplerin Kraliçesini anıyorum" dedi.

NATO, ABD ve Kanada'dan taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum'' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın adına açıklama yapan Beyaz Saray, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz Kraliçenin ailesi ve Birleşik Krallık halkıyla" denildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ''II. Elizabeth, Kanada tarihinin büyük bir kısmını temsil etmiştir'' dedi.