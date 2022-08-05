KPSS soruları basıldığı sırada yaşananlara ilişkin yeni iddialar

KPSS skandalını gündeme getiren isimlerden olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 8 görevlinin soruların basıldığı sırada matbaaya sürekli girip çıktığını iddia etti.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'li Yıldırım Kaya ile yaptığı görüşmeye köşesinde yer verdi.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şunu baştan belirteyim ki eğitimci olan Yıldırım Kaya’yı ayıran en önemli özelliği bir konuda emin olmadan iddiada bulunmamasıdır. Son olayda da öyle oldu; ilk olarak biz Ankaralı gazeteci milletine WhatsApp üzerinden olaya ilişkin duyumlarını aktaran bir metin gönderdi. Sonra da gerisini getirdi. Bir süre sonra da zaten olay ortaya çıkmıştı…

Yeni iddiası ise soruların basıldığı sırada 8 görevlinin matbaaya sürekli girip çıktıkları… Başta da belirttim, eğer bu doğru ise onlar hakkında da işlem yapılması gerekir. Başka iddialarda da bulundu, ama teyit etmediğini belirtmekten de geri durmadı."