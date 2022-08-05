Sınava hazırlık kitapçıklarındaki reklam: ÖSYM'den önce biz sorduk!

KPSS skandalı giderek büyürken, yeni iddialar ve bilgiler ortaya çıkıyor. Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, sektörde faaliyet gösteren firmaların sınavlardan sonra “ÖSYM’den önce biz sorduk. KPSS/ÖABT’de bizi tercih edenler yine kazandı” gibi ifadelerle kendi reklamlarını yaptıklarını belirtti.

Şahin, "Acı ama gerçek… Koca ÖSYM, milyonlarca gencin kaderini belirleyecek KPSS sınavı için özgün sorular hazırlamaya üşenmiş! Üstelik bunu ilk kez de yapmıyormuş. Eski sorularla, yayınevlerinin test kitapçıklarından, Youtube yayınlarından alınan sorularla durumu idare ediyormuş" dedi.

Şahin'in yazısı özetle şöyle:

"(...) Türkiye’de KPSS sınavları için “Soru Bankası” “Deneme Kitabı” ya da benzer isimle kitapçık, dergi vs. hazırlayan onlarca firma var.

* Sektörde faaliyet gösteren firmalar her yıl 100 binin üzerinde soru hazırlıyor. İnternette kısa bir araştırma yapınca bu firmaların sınavlardan sonra “ÖSYM’den önce biz sorduk. KPSS/ÖABT’de bizi tercih edenler yine kazandı” gibi ifadelerle kendi reklamlarını yaptıklarını görebilirsiniz…

* Sektördeki bir firma öğretmen adaylarının katıldığı Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavında Türkçe’de 50 sorudan 32’sini, Edebiyat’ta 50 sorudan 30’unu, Tarih’te 50 sorudan 33’ünü bildiğini gururla paylaşıyor.

* İş öyle bir noktaya gelmiş ki, yayımladığı kitapçıklardan birinin üzerine 120 sorudan 99’unu bildiğini yazan firma sektördeki diğer firmalar tarafından Rekabet Kurumu’na bile şikayet edilmiş…

* ÖSYM gerçekleştirdiği sınavlardan sonra sektörde faaliyet gösteren firmalardan isteyenlere sınav sorularının kullanım hakkını ücreti karşılığında satıyor. Firma 5 yıl boyunca ÖSYM’den aldığı soruları değiştirerek ya da olduğu gibi kendi kitaplarında kullanabiliyor.

*120 Genel Kültür- Genel Yetenek sorusunun sorulduğu 2022 KPSS’de sızdırıldığı iddia edilen soru sayısı 24. Bu sorulardan bazıları yakın dönemdeki LGS, KPSS sınavlarında daha önce de sorulmuş.

* Soruların yüzde 10’u sınav akşamı ÖSYM’nin sitesinden erişime açılmış. Sınava girenler ise şifreleri olduğu için soruların tamamına o akşam ulaşabilmiş. Soruların Whatsapp gruplarına düşmesi, geçmiş yıllardaki ya da yayınevlerinin kitaplarındakiyle benzerliklerinin ortaya çıkması bu sayede olmuş.

*Soruları sınavdan önce test kitaplarında bastığı iddia edilen Yediiklim Yayınlarının Sahibi Münir Çelik ile konuştum. Çelik “AÖSYM bizim test kitapçıklarımızda olan bazı sorulardan alıntılar yapmış. Youtube yayınımızda aylar önce çözdüğümüz bir sorunun benzerini sınavda sormuş” diyor.

* Acı ama gerçek… Koca ÖSYM, milyonlarca gencin kaderini belirleyecek KPSS sınavı için özgün sorular hazırlamaya üşenmiş! Üstelik bunu ilk kez de yapmıyormuş. Eski sorularla, yayınevlerinin test kitapçıklarından, Youtube yayınlarından alınan sorularla durumu idare ediyormuş.

* Ortada soruların sızması değil ama ciddi bir ihmal var. Soruları hazırlayan komisyon başta olmak üzere tüm sorumlular ÖSYM gibi bir kuruma hiç yakışmayan bu ciddiyetsizliğin hesabını mutlaka verecek, vermeli… Onların yaptığı hatanın, vurdumduymazlığın bedelini sınava giren gençler ödüyor. Siyasi bedeli ise doğal olarak iktidar…"