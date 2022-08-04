KPSS skandalının arka planı ortaya çıkıyor: Tarikat dershanesinin soruları sınavda çıktı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları çerçevesinde başlatılan incelemede bir tarikata yakınlığıyla bilinen dershanede yapılan KPSS denemesinde yöneltilen soruların bazılarının geçen hafta sonu düzenlenen KPSS’deki soru kitapçığında yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21’inin KPSS’deki yanıtlarının bire bir aynı olduğu belirlendi.

Ülke genelinde geçen hafta gerçekleştirilen KPSS’deki soruların daha önce Yediiklim adlı yayınevinin deneme sınavlarında çıktığı iddiaları üzerine Devlet Denetleme Kurulu’nca (DDK) özel bir soruşturma başlatmıştı.

T24’ün ulaştığı bilgilere göre, DDK uzmanlarının yürüttüğü soruşturmada, soruların ele geçirildiği iddialarının yanında "sürecin perde arkasında organize bir yapı olup olmadığının araştırıldığı" ifade edildi. Habere göre araştırma çerçevesinde adı ve yeri henüz gizli tutulan bir dershaneye ulaşıldı.

21 adayın cevapları bire bir aynı

Söz konusu dershanenin "halen devlette etkin olarak faaliyet yürüten ve önemli devlet kurumlarında mensupları bulunan bir tarikatla bağlantısının bulunduğu" tespit edildi. Ayrıca KPSS’den kısa süre önce aynı dershanede yapılan KPSS denemesindeki soruların bir bölümünün hafta sonu gerçekleşen oturumlarda adaylara cevaplaması için dağıtılan soru kitapçıklarında yer aldığı görüldü.

Aynı dershane üzerinde devam eden araştırmalarda, burada eğitim gören ve son KPSS’ye giren 21 adayın cevap kağıtlarındaki yanıtların bire bir aynı olduğu belirlendi.

Erdoğan sık sık bilgi alıyor

Habere göre DDK uzmanlarının soruşturmayı bu yönde derinleştirdiği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte başlatılan soruşturmayla ilgili olarak DDK Başkanı Yunus Arıncı’dan sık sık bilgi aldığı kaydedildi.