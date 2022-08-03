KPSS skandalının ardından görevden alınan ÖSYM Başkanı Aygün'den ilk açıklama

ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS’de kopya iddiaları üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ilk açıklama geldi.

Bizim Yaka Kocaeli gazetesine konuşan Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala "itibar suikastı" yapıldığını öne sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla inceleme başlatılan ÖSYM’nin eski başkanı Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.

Üniversiteye geri dönecek

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.