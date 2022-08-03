Türkiye, ikinci cemaat skandalı olarak da adlandırılan KPSS sorularının sızdırılması gündemiyle çalkalanıyor.
soL TV | KPSS'de İkinci Cemaat Skandalı Mı?
Haber Merkezi
soL TV | KPSS'de ikinci cemaat skandalı mı?
31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS'de şaibe iddiaları gündemde. Sınavdaki çok sayıda sorunun, bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Türkiye, ikinci cemaat skandalı olarak da adlandırılan KPSS sorularının sızdırılması gündemiyle çalkalanıyor.
soL TV | KPSS'de İkinci Cemaat Skandalı Mı?