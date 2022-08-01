KPSS sırasında 'tevhid bayraklı düğün konvoyu' tepki çekti

Aydın’da dün Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapıldığı saatlerde, müzik ve korna sesleriyle araç konvoyu yapan grup tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoyda Tevhid bayraklarının sallanması dikkat çekti.

Görüntüyü paylaşan sosyal medya kullanıcısı, “Eski Tellidede Karakolu yolu üzerinde çektim bu görüntüyü, saat 11.45 sıraları idi. İnsanlar yıllarını vermiş, hazırlanmış sınava girdiler bugün (KPSS). Bu arkadaşlar da son ses müzik, bangır bangır korna çalarak, ellerindeki bez parçalarını sallaya sallaya konvoy yapıyordu. İnsanlık olarak ne ara bu hale geldik yahu?” diye yazdı.

Sosyal medyada, “Afganlar, Taliban bayraklı konvoy yapıyor” mesajları paylaşıldı.

Emniyet'ten açıklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet’in açıklamasında, “31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan ilimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.