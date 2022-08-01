120 vekilin aynı uçaktaki yolculuğu partide endişe yarattı

CHP'nin her hafta salı günü TBMM'de yaptığı Grup toplantısı, bu haftadan itibaren ekim ayına kadar değişik illerde yapılacak. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. Milletvekilleri kentin sokaklarında hem sorunları dinleyecek, hem de halkı grup toplantısını izlemeye davet edecek.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; 134 milletvekili bulunan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 120 vekil yarın Ankara'dan saat 07.40'da kalkacak olan Erzurum uçağına binecek. Aynı gün saat 20.40 uçağıyla da Ankara'ya dönecek.

Partide aynı uçak endişesi

CHP Genel Başkanı ile birlikte 120 milletvekilinin aynı uçakta bulunması, partide endişe yarattı. Uçağın kaza geçirmesi halinde CHP'de neredeyse milletvekili kalmayacağını belirten bazı vekiller uygulamalardan da örnek verdi. Bir milletvekili şunları söyledi: “Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları aynı uçağa binmezler. Çünkü, Allah korusun bir kaza-bela halinde Silahlı Kuvvetlerimizin komutansız kalmaması amaçlanır. Büyük şirketlerin sahipleri de aynı uçağa binmez ya farklı uçaklarla ya da karayoluyla yolculuk yaparlar. Hatta aile ve çocuklarıyla aynı araçta bulunmamaya özen gösterirler. Bir kaza halinde hepsi ölmesin, yaralanmasın diye. CHP böyle bir olasılığı düşünmeli ve hepimizi aynı uçakla götürüp getirmemeliydi.”