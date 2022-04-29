Kozmetik ürünleri fabrikasında patlama ve yangın

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri fabrikasındaki alkol tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)