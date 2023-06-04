Kozlu'da 1 işçinin öldüğü patlama sonrası gözaltına alınan patron serbest bırakıldı

Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan işyeri sahibi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Patlama sonrasında gözaltına alınan A.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kozlu Sanayi Sitesi'nde dün hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personeli, işyerinde çalışan Nevzat K.'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. (AA)