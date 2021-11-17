Kozağaçlı ve Timtik'in tutukluluğuna devam kararı verildi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tutuklu olarak yargılandığı 22 sanıklı davanın duruşması İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Kapalı Cezaevi Yerleşkesinde görüldü.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'in tutukluluğun devamına karar verildi.

Timtik, "Dün tebliğ ettiğiniz tutuk devam kararı üzerine bugün tutukluluğa dair ne söylememizi bekliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Kozağaçlı ise "Mütalaanıza esas aldığınız belgelerin aslında olmadığını söylüyoruz, kovuşturmanın genişletilmesini istiyoruz, delil uyduruyorsunuz, suç işliyorsunuz diyoruz; siz dosyanın esasına etki etmez diyorsunuz. Suç işliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Duruşma 5-6-7 Ocak 2021 tarihine ertelendi.