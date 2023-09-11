Koyun Dolly'nin yaratıcısı bilim insanı hayatını kaybetti

Edinburgh Üniversitesi, yetişkin bir somatik hücreden klonlanan ilk memeli olan Koyun Dolly'yi yaratan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

79 yaşında yaşamını yitiren Ian Wilmut Parkinson hastasıydı ve çalıştığı üniversiteden 2012'de emekli olmuştu.

Wilmut 1996 yılında İskoçya'daki hayvan bilimleri araştırma enstitüsünden Keith Campbell ile birlikte yetişkin bir somatik hücreden klonlanan ilk memeli olan Koyun Dolly'yi yarattıklarında etik tartışmaları da ateşlemişlerdi.

Edinburgh Üniversitesi'nden Wilmut'un ölümünün ardından yapılan açıklamada "Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti. Megan ve Morag'ın 1995'te ve Dolly'nin 1996'da doğumlarına yolu açan bu çabalardı" denildi.

İsmini country şarkıcısı Dolly Parton'dan alan Koyun Dolly, somatik hücre nükleer transferi süreci kullanılarak bir yetişkin hücreden klonlanan ilk memeli olmuştu.