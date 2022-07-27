Köylülerin direnişine müdahale eden jandarma: 'Basın özgürlüğü şu anda yok'

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı 80 haneli Sefaköy Köyü’nün tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesi kararına, köylüler bugün protesto etti.

Direniş için bir araya gelen köylülere jandarmalar müdahale etti. Birçok kişi gözaltına alındı. Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, “Müslüman değil misiniz siz” diye tepki gösterdi.

ANKA'nın haberine göre, bir jandarma uzman onbaşı ile müdahaleyi cep telefonuna kaydetmeye çalışan vatandaş arasında şu diyaloglar yaşandı: