Köylülerin davası sonuçlandı: Taş ocağı projesi durduruldu

Ordu Altınordu Belediyesi tarafından Ulubey ilçesinde Eymür Mahallesi’in su kaynaklarının bulunduğu alanda açmak istediği taş ocağı için Ordu Çevre Derneği ve Eymür halkı dava açmıştı.

Dava Ordu 1. İdare Mahkemesi 19.10.2021 tarihli kararıyla taş ocağının yapılmasının sakıncalı olduğuna karar vererek “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal etmişti. Yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Altıncı Daire itiraz yolu kapalı olarak mahkemenin verdiği kararı onandı.

Kararla ilgili Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı:

“Danıştay, yerel mahkemenin kararını onadı. Artık hukuksal süreç tamamlandı ve Eymür halkı derneğimizle birlikte kazandı. Danıştay Altıncı Daire kararı şöyle, 'Ordu İdare Mahkemesince verilen 19.10.2021 tarih ve E:2021/101, K:2021/995 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A 2-(İ) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolu kapalı olduğunun duyurulmasına, 29.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi'"

'Mahkeme haklılığımızı tescil etti'

Eymür Mahallesi Muhtarı Ferhat Pala da mahkeme kararından memnuniyetini dile getirirken “Bu kararla yeniden doğduk” dedi. Pala, "Bu kararla Eymür halkı yeniden doğdu. Su kaynaklarımız ve tarım arazilerimiz kurtuldu. Birlikteliğimizin ve kararlılığımızın sonucunu aldık. Ordu Çevre Derneği’yle birlikte dayanışma içinde kamuoyu yaratarak kazandık. Emeği geçen herkese; Ordu Çevre Derneği’ne, sesimiz olan basına teşekkür ediyorum. Mahkeme haklılığımızı tescil etti" diye konuştu.