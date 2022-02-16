Adana Avrupa'nın plastik çöplüğü oldu: 'Topraktaki kanserojen miktarı normalin 400 bin katı'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, verimli tarım arazileriyle anılan Adana’nın Avrupa’nın plastik çöplüğü haline geldiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların miktarının 2004-2021 yılı arasında 196 kat arttığını kaydetti.

Avrupa’nın plastik çöpünü en çok alan ülke

Çin’in ardından Malezya, Vietnam ve Tayland'ın plastik atık ithalatına kısıtlama getirmesiyle birlikte Türkiye’nin, Avrupa'nın yeni plastik çöp rotası haline geldiğini belirten Bulut, Avrupa’nın plastik çöpünü en çok alan ülke olan Türkiye’nin 2019 yılında 582 bin 296 ton, 2020'de de yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal ettiğini bildirdi.

'Toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzey'

Çevre örgütü Greenpeace'in yayınladığı 'Atık Oyunu' başlıklı raporun Adana’nın verimli topraklarının kanserojen maddelerle kirletildiğini ortaya koyduğunu kaydeden Bulut, “Verimli tarım arazileriyle anılan Adana, Avrupa’nın plastik çöplüğü haline geldi. Topraklarımıza, insanlarımıza, doğamıza yazık oluyor. Denetimi yapılmayan plastik atıklar Adana’da yasa dışı olarak çevreye dökülmekte ve açıkta yakılıyor. Adana’nın verimli tarım, hayvancılık ve sulama arazileri içinde yer alan 5 farklı çöp döküm alanlarından alınan toprak, kül, su ve tortu örnekler üzerinde yapılan incelemede kanserojen maddelerden dioksin ve furan miktarının, kirletilmemiş toprak numunesinin 400 bin katı üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu saptama Türkiye’de toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzeydir” dedi.

Kimyasal kirleticilerin çoğunun besin zinciri yoluyla hayvan ve insanlara geçebildiğine dikkat çeken Bulut, plastik atıkların yasa dışı yakılması sonucu ortaya çıkan ağır metal, dioksin, furan ve kalıcı organik kirleticilerin toprağa, suya, havaya ve besin zincirine karışarak kansere neden olduğunu, insan sağlığına geri dönüş olmayan zararlar verdiğini bildirdi.

'Hangi ülkelerden ithal ediliyor, hangi atıklar geliyor?'

CHP’li Bulut, Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Plastik atıklar hangi ülkelerden ithal edilmektedir?

Son 3 yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi gümrük kapısından hangi, atıklar gelmektedir? Bu plastik atıklar hangi şehirlere gitmektedir?

Söz konusu plastik atıkların takibi yapılmakta mıdır? Nasıl yapılmaktadır?

'Ceza uygulandı mı?'

Plastik atıkların ne kadarı geri dönüştürülmektedir? Geri dönüştürme işleminin takibi yapılmakta mıdır?

Şimdiye kadar Türkiye’ye alınmadan geri gönderilen atık var mıdır? Bu atıkları hangi firmalar ithal etmektedir?

Ülkeye zararlı atık soktuğu için herhangi bir firmaya cezai işlem uygulanmış mıdır?

'Hangi firmalar?'