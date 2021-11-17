Adana'daki çöp sorununu ele alan 'Çöpova' belgeseli soL TV'de yayında

soL TV'de zaman zaman yayınlanacak olan belgesellerin ilki Çöpova.
Yönetmenliğini Batukan Ceyran'ın yaptığı Çöpova, Adana'da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu konu alıyor.
Çekimleri Haziran ayında başlayan Çöpova, Adana'nın mahallelerinde de gösterilecek.
Belgeseli soL TV'den izleyebilirsiniz.
Çöpova
#soLTV 'de zaman zaman yayınlanacak olan belgesellerin ilki, yönetmenliğini Batukan Ceyran' ın yaptığı #Çöpova.— soL TV (@soLTVkanal) November 17, 2021
Adana’da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu ele alan belgesel saat 21.00'de #soLTV 'de yayında.https://t.co/HsETUP6Jlr pic.twitter.com/TCmUcVBass