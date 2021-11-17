Adana'daki çöp sorununu ele alan 'Çöpova' belgeseli soL TV'de yayında

Adana'da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu konu alan ve yönetmenliğini Batukan Ceyran'ın yaptığı 'Çöpova' belgeseli soL TV'de yayında.

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soL TV'de zaman zaman yayınlanacak olan belgesellerin ilki Çöpova.

Yönetmenliğini Batukan Ceyran'ın yaptığı Çöpova, Adana'da halk sağlığını tehdit eden çöp sorununu konu alıyor.

Çekimleri Haziran ayında başlayan Çöpova, Adana'nın mahallelerinde de gösterilecek.

Belgeseli soL TV'den izleyebilirsiniz.

Çöpova

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