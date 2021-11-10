Köylülerden eylem: Toprağımız madenden değerlidir!

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş beldesinde açılması planlanan kil ocağı projesine karşı dava açan yöre halkı, maden sahasındaki bilirkişi incelemesi sırasında protesto ve basın açıklaması yaptı. Maden tesisi açılmak istenen bölge, Uruş beldesi ile Güdül ilçesine bağlı köylerin tarımsal, ekolojik, arkeolojik açıdan önemli alanların ortasında yer alıyor. Mahkeme heyetinin incelemesi sırasında maden sahasında bir araya gelen 300’den fazla üretici köylü, “Doğamız, toprağımız madenden değerlidir, tarlalarımız, meralarımız yok olmasın, maden değil temiz üretim, toz değil temiz hava istiyoruz. Köyüme sağlığıma, geçimime dokunma, doğamız ve köylerimiz geleceğe mirastır” yazılı döviz ve pankartlar açarak maden projesine karşı tepkilerini yansıttılar.

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Beldesinde açılması planlanan kil (Sepiyolit) ocağına karşı yöre halkı basın açıklaması yaptı. MYB Madencilik adlı özel bir firma tarafından açılmak istenen kil ocağı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2021 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi. Yöre halkı ve dernekler ise kararı yargıya taşıdı.

300’den fazla üretici köylü bir araya geldip eylem yaptı

Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin maden sahasındaki incelemesi sırasında bir araya gelen 300’den fazla üretici köylü, projenin tarım alanlarını ve yöre halkının geleceğini tehdit edeceğini yansıtan döviz ve pankartlarla tepkilerini yansıttılar.

'Köyüme dokunma'

Kirmir Çayı vadisi de etkilenecek

Proje, İç Anadolu’nun ilk ve tek Sakin Şehri olan Güdül ilçesindeki tarımsal üretim alanlarının yanı başında hayata geçirilmek isteniyor. Ayrıca Köroğlu Dağları ile Kirmir Çayı ve Süvari çaylarının etkisiyle oluşan zengin ekosistem ve doğal çevrenin de projeden zarar göreceği kaydediliyor. Yöre halkı ise geçim kaynaklarını ve geleceklerini tehdit eden madencilik girişiminin durdurulmasını istiyor.

Basın açıklamasında, davacılardan Uruşlular Derneği’nin başkanı Mustafa Büyükgedik, Uruş Muhtarı Murat Uz, Tahtacıörencik Muhtarı Sebahattin Araç ve davayı takip eden avukatlar katıldı. Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği'nden Ceyhan Temürcü, Kırsal Çevre Derneği'nden Can Yücesoy ve Mustafa Bektaş da proje tanıtım dosyasındaki eksikliklerin yanı sıra, projenin yapılması durumunda ortaya çıkacak ekonomik, sosyal ve ekolojik zararlar konusunda bilgilendirme yaptı.

Yurttaşlar eylem yaptı

Üzüm bağları ve arıcılık zarar görecek

Maden tesisinin faaliyete geçmesi durumunda yaşanması muhtemel arazi tahribatı, toz yayılımı ve ağır tonajlı kamyonların yaratacağı trafiğin tarım alanları ile üzüm bağlarına zarar vereceği kaydediliyor. Yöre köylerinin arıcılık, büyük ve küçükbaş hayvancılık gibi geçim kaynaklarının da olumsuz etkileneceği, Sakin Şehir ünvanlı Güdül ilçesinin turistik cazibesinin de projeden zarar göreceği belirtiliyor.

Geyik, kurt ve yılkı atlarının yaşam alanı tehdit altında

Ayrıca bölgede yaşamını sürdüren geyik, kurt, ayı ve yaban atlarının yaşam alanlarının da madencilik projesinden etkileneceği, yaban hayatının tehdit altına gireceğinden endişe ediliyor.

'Doğamız, toprağımız madenden değerlidir'

Maden sahasındaki protesto sırasında yöre köylülerinin taşıdığı pankart ve dövizlerde verilen mesajlar, üreticilerin yıkım projelerine karşı yaşam alanlarına ve doğaya sahip çıkma kararlığının altını çiziyor: “Doğamız, toprağımız madenden değerlidir, tarlalarımız, meralarımız yok olmasın, maden değil temiz üretim, toz değil temiz hava istiyoruz. Köyüme sağlığıma, geçimime dokunma, doğamız ve köylerimiz geleceğe mirastır.”

1826 hektarlık ruhsat sahası, yılda 300 bin ton üretim hedefi

Yöre halkının tepkisini çeken madencilik projesi için 1862,09 hektarlık (18.620 dekar) alanda ruhsat verildi. Proje kapsamında ilk etapta 160 bin metrekarelik alanda açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yılda toplam 300 bin ton sepiyolit (doğal kil) üretilmesi planlanıyor. Kozmetik, kimya, tarımsal gübre üretimi ve petrol sondajlarında kullanıldığı belirtilen sepiyolitin maden sahasından çıkarılıp işlendikten sonra piyasaya satılması planlanıyor.