Köylüler maden ocağına karşı çıktı, jandarma müdahale etti

Adıyaman Kömür'deki Serintepe Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların mera alanında açılmak istenen maden ocağına karşı protestoları sürüyor. Maden şirketinin mera alanında açtığı yolu, tekrar kayalarla ve taşlarla kapatan köylüler, iş makinelerinin de çalışmasına engel oldu. Jandarma köylülere müdahale etti.

Bir köylü “Yaşam alanımızın, geçim kaynağımız olan tarım ve hayvancılığın, içeceğimiz suyun katledilmesine karşıyız" dedi.

Başka bir yurttaşsa, "Önce tütünümüzü yasakladılar, sonra açılan madenlerle suyumuzu bitirdiler, hepimizi bir inek bir keçiye mahkûm ettiler ve şimdi de meramızı katlederek onu da elimizden almaya çalışıyorlar. Kente göç mü edelim, hırsızlık mı yapalım, yoksul ve zar zor geçinen köylüleriz, söyleyin bizden ne istiyorsunuz?" diye konuştu. (ANKA)