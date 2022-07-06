Köylüler isyanda: Maden aramaları sırasında su kaynakları kirletiliyor

Giresun’un Doğankent ilçesi Çatalağaç köyünde ormanlık alanda Alagöz Maden şirketi, yaklaşık 2 ay önce Kurşun- Çinko- Bakır Ocağı açma çalışmasına başladı. Yöre halkı ve Harşit Çevre Platformu, şirketin doğaya zarar verdiğini, dereleri ve su kaynaklarını kirlettiğini, kirliğin Harşit çayına karışarak balık ölümlerine neden olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, köylüler tepkiler üzerine Giresun Valisi Enver Ünlü’nün muhtarlar ile toplantı yaptığını ve “Bu şirkete yardımcı olmamız gerekiyor” dediğini hatırlatarak, hafriyat çeken kamyonların köy yollarını dahi bozduğu söyledi. CHP Tirebolu İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, CHP İlçe Başkanı İrfan Tüfekçi, Harşit Vadisi Platformu üyeleri ve köylüler ile birlikte bölgede inceleme yaparak bir rapor hazırladı.

Madenin yaklaşık yüzde 70 eğimli bir yerde yapıldığını ve güvenli olmadığını belirten Cebeci, “Maden çalışmaları, oksijen deposu ve yüz yıllık biyoçeşitlilik niteliği tescillenen ağaçların olduğu bölgede yapılıyor. Bu ağaçlarda tehlikede. Daha şimdiden çıkarılan hafriyatın yol kenarlarına ve dere yataklarına vahşice döküldüğünü gördük. Bunun sonucu oluşan çamurlu su Harşit Çayını bulandırmış ve bulanık su Tirebolu'ya ulaşmış durumda” dedi.

Valilik tahribatı kabul etti

Yurttaşların tepkileri üzerine Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı incelemede şirketin dere yataklarına ve yol kenarlarına toprak döktüğünü tespit etti. 30 Haziran’da da bir heyet bölgede inceleme ve denetim yaptı.

Aylardır sessizliğini koruyan Giresun Valiliği ile Doğanken Kaymakamlığı aynı açıklamayı yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan denetimler sırasında Alagöz Maden San. ve Tic. A.Ş.nin faaliyet alanından geçen Derindere Deresi'nin yan kollarına, söz konusu madenin flotasyon binasının ve çevresinin inşaatı aşamasında oluşan hafriyat/toprak malzemenin ulaştığı tespit edilmiştir. İlgili kurumlar tarafından söz konusu alanda alınacak önlemler ve yapılacak imalatlar hakkında ilgili firmaya gerekli uyarılar yapılmış olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü tarafından da 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanarak çevreye verilen olumsuzluğun giderilmesi için süre verilmiştir."

'ÇED gerekli değildir raporlarıyla Türkiye talan ediliyor'

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, maden şirketinin "ÇED gerekli değildir" raporunu aldığını söyledi. Tığlı, "ÇED gerekli değildir kararları ile her türlü kontrolden uzak tutulan, AKP'nin imtiyazlı şirketleri tarafından yapılan talana itiraz etmeyecek miyiz? Alagöz Maden San. ve Tic. A.Ş'nin işleteceği maden sahasında flatasyon binası ve tesislerden çıkan hafriyatın, vadide doğal yaşama zarar verecek biçimde dereye bırakılıyor. ÇED gerekli değildir raporlarıyla Türkiye talan ediliyor” diye konuştu.

Tığlı, Giresun Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasını da değerlendirirken ilgili firmaya idari para cezası uygulanmasına yönelik açıklamanın yeterli olmadığını söyledi.