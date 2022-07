Yol kenarlarındaki milyonlarca ağaç kesilecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "orman yangınlarıyla mücadele" gerekçesiyle, yol kenarlarında sağlı sollu 5 metre derinlikteki bütün ağaçların kesilmesi talimatını verdi.

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'nun aktardığına göre; OGM’nin teşkilatlara gönderdiği yazıda orman yangınlarına karşı mücadeleden söz edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Orman içi ve bitişiğinden geçen her türlü yolların kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçlar tamamen kesilecek ve bu noktalardan itibaren her iki yönde topografik şartlar göz önüne alınarak 5 metre mesafede tamamen tıraşlama yapılarak yanıcı maddenin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Daha sonrasında ise 285 Sayılı tebliğin 3. bölüm 17. maddesine göre her iki yönde 25-50 metre mesafede ara ve alt tabakanın temizlenmesi ve bakım müdahaleleri ile yanıcı maddenin azaltılması sağlanacak gerekli durumlarda kapalılık bire kadar indirilecektir."

Türkiye’de orman yolu ağının 276 bin km olduğu bilgisini veren Mollaveisoğlu, "Bu yolların bitişiğindeki ağaçların sağlı sollu 5 metre tıraşlanması ve 25 ile 50 metre derinlikte seyreltilmesi Türkiye ormanlarının sonu anlamına geliyor" dedi.

Mollaviesoğlu, "Yonga Levha Sanayicileri Derneği, Avrupa’ya hammadde yetiştirmekte zorlandıklarını, ormanlardan elde edilecek üretimi her yıl katlamak istediklerini ifade ediyor. Bir avuç çokuluslu şirket Türkiye ormanlarını Avrupa’ya peşkeş çekiyor. Dünya ortalaması 0.8 metreküp olan orman üretimi (ağaç kesimi) Türkiye’de 4 metreküp" ifadesini kullandı.