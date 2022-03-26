Koylar özelleştiriliyor: Bakanlık belediyeden halk plajını boşaltmasını istedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Fethiye Belediyesi’ne yazı göndererek İnlice Halk Plajı’nın boşaltılmasını talep etti. Yurttaşlar söz konusu kararı plaja giderek "Koylar halkındır, satılamaz" sloganıyla protesto etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da konuyla ilgili açıklama yaparak "Bodrum’dan Milas’a, Marmaris’ten Fethiye’ye kadar halkın kullandığı ne kadar alan varsa, anayasal hakkı olan ücretsiz bir şekilde kullanma hakkı varsa AKP iktidarı bunları kısıtlamak ve bunu birtakım şirketlerin rantına çevirmek için bütün düzenlemeleri yapıyorlar" dedi.

"Bölge halkı, gelen misafirlerimiz bu plajda ücretsiz yararlanmaktaydı" diyen Erbay, "Bunun nedenini soruyoruz. Neden belediyenin elinden alınmak istendi? Biz biliyoruz ki bu AKP’nin talan projesi ile karşı karşıyayız. Biz biliyoruz ki, belediyeyi çıkarıp yandaş şirketlere burayı peşkeş çekmek istiyorlar" şeklinde konuştu. Erbay, "Göcek koylarında olduğu gibi Fethiyeliler olarak koylarımıza, plajlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

'Özelleştirilmesini istemiyoruz'

İnlice Köyü Kalkınma, Geliştirme, Doğal Çevreyi Koruma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği ise yaptığı yazılı açıklamada, "İnlice köy halkından en az 21 kişiye istihdam geçim imkânı sağlamaktadır. Bu çalışanların geçindirdiği kimseleri de düşündüğümüzde Halk Plajı'nın İnlice halkı için ne kadar önemli olduğu açıkça ortadadır. Plajımızın niteliğini aynen sürdürmesi ve haklarımızın korunmasını talep ve rica ediyoruz" denildi.

Derneğin açıklamasında "İnlice Plajı halkın plajıdır, özelleştirilmesini istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.