Halkın kullandığı plaj yoluna duvar ören şirketin kaçak inşaatı mühürlendi

1979 yılında Mersin'de Silifke ile Taşucu arasında bulunan Seka kağıt fabrikası 15 yıl önce kapatılmıştı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait olan arazi için kurum 2018 yılında "limanın genişletilmesi" kararı aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da onay alınarak ihaleye çıkıldı. 1 aya kadar önce CEYPORT bölgeyi 40 yıllığına kiraladı.

ÇED raporu olmadan, halkın onayı alınmadan yapılan ihaleyle bu hafta inşaat çalışmalarına başlayan CEYPORT firması halkın ortak kullanım alanı olan plaj ve yürüyüş yoluna duvar ördü.

Kaçak inşaat mühürlendi

Bölgede gerçekleştirilen hukuksuzluk ve sahil bandının kapatılması yurttaşların da tepkisini çekti. Silifke Belediyesi'ne yapılan başvuru sonucu kaçak inşaat mühürlendi.

Yurttaşlar ÇED raporu olmayan bölge için hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirtirken, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar da konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

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Mersin