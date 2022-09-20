Köyden çıkmayan traktöre Avrasya Tüneli'nden 5 trafik cezası

Elazığ’ın merkeze bağlı Muratçık köyünde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Özel e-Devlet üzerinden gelen tebligatı açınca traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmaması rağmen Erzincan’dan bin 823 lira ve İstanbul Avrasya Tüneli’nden 3 ceza kesildiğini gördü.

Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Özel, şahsına ait 23 AB 507 plakalı traktörüyle köy sınırlarının dışına çıkmadığını ifade ederek bir hafta içerisinde traktörle İstanbul’a gitmesinin imkansız olduğunu da söyledi.

Öte yandan 17 Eylül 2022 tarihinde 3 saniye ara ile 2 ceza daha kesilmesi ile Avrasya Tüneli’nden gelen cezanın 5'e çıktığı öğrenildi.

'Traktörle Erzincan’dan İstanbul’a nasıl gideyim?'

İsmail Özel, "9’uncu ayın 5’inde e-Devlet'ten Erzincan’da traktörümün bin 823 lira cezaya çarptırıldığını gördüm. 9’uncu ayın 9’unda da Avrasya Tünelinde traktörümün 3 defa kaçak giriş yapıldığını e-Devletime gelen tebligattan öğrendim. Toplamda 2 bin liraya yakın ceza yedim. Traktörle Erzincan’dan İstanbul’a nasıl gideyim ben? Cezaları öğrendikten sonra adliyeye giderek Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdum. Avrasya Tüneli'nde zirai araçların yasak olmasına rağmen ceza gelmesine çok şaşırdım" dedi. (İHA)