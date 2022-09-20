Avukatı araçla ezen polis 'akli dengesi yerinde değil' raporuyla tahliye edildi

Şırnak'ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Sırrı Erdoğan, 10 Nisan'da Avukat Serkan Karabaş'ı otomobiliyle ezmeye çalışarak ağır yaralanmasına sebep olmuştu. Erdoğan'ın 1 ay önce Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nden alınan 'akli dengesi yerinde değil' raporuyla tahliye edildiği ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sırrı Erdoğan’ın tahliyesine Karakaş’ın avukatları itiraz etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesi, avukatların itirazı üzerine sanık Erdoğan’ın “akli dengesi”nin yerinde olduğunu kaydetti. Olay tarihinde, Şırnak ATK şubesi Müdürlüğünce hazırlanan raporda da Erdoğan’ın aklı dengesinin yerinde olduğu tespit edilmişti.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kasten yaralama” suçundan yargılanacak Erdoğan’ın iddianamede yer alan 29 Haziran tarihli İstanbul Anadolu Adli Tıp Kurumu kati raporunda müştekinin yaralanmasında kişiyi hayati tehlikeye sokan bir durum olmadığı, hafif nitelikte de olmadığı, vücuttaki kırığın 'Orta 3’üncü derecede olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tutulan trafik kazası tespit tutanağında da sanık polisin kusurlu olduğu belirtilmişti.



İddianamenin devamında, “Tüm soruşturma evrakı, şüpheli ve müşteki ifadeleri, doktor raporları ve Yargıtay uygulaması birlikte tetkik edildiğinde; şüphelinin müştekilerle önceye dayalı husumetinin bulunmadığı, kullanılan vasıtanın öldürmeye elverişli olduğu, müştekinin 3’üncü derecede diz kapağında yaralanmasının olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, darbe sayısının bir kez olup failin eylemine kendiliğinden son verdiği, olay yerinde aracından inip müştekileri gördüğü hususları değerlendirilmekle şüpheli Sırrı Erdoğan'ın müşteki Serkan Karakaş'a yönelik eylemi ile kemik kırığına neden olacak şekilde neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama suçunu işlediği, hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmakladır” ifadelerine yer verildi.

Rapor hastaneyi yalanladı

Avukatların sanık polisin tahliyesine yaptıkları itiraz sonucu akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için ATK tarafından rapor hazırlanması talebi sonrasında rapor hazırlandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, sanık polis Sırrı Erdoğan üzerinde 8 Ağustos’tan 17 Ağustos’a kadar yaptığı incelemeler sonucunda elde edilen tetkikleri şöyle sıraladı:

“Müşahedesi, muayeneleri, tetkikleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular, yukarıda sıralanmış tıbbi belgeler ile adli tahkikat dosyasında belirlenen ve adli tıbbi yorumlamayı ilgilendiren hususların değerlendirilmesinden; kişide ceza sorumluluğunu etkileyecek, bilinç ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve/veya akıl zayıflığı ile çocukluk dönemine ait psikopatoloji saptanmadığı, adli dosya tetkikinde de sanığın anılan suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna işaret edecek ve kanıt oluşturacak herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, Sırrı Erdoğan'ın sanığın kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak) suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaamızı bildirir gözlem raporudur.”