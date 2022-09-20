Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü ehliyetleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre tüm sınıf ehliyetler için sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine girecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni yönetmelik maddesi şöyle:

“Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.”

Sınav sorumlularına hizmet içi eğitim

Öte yandan 2013 yılından önce sınav sorumlusu belgesi alan ve halen kamu personeli olarak çalışanlara 6 ay içinde hizmet içi eğitim alma zorunluluğu getirildi. Bu kişiler ancak bu şekilde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve komisyonunda görev alabilecek.