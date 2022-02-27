Köyceğiz, Narlıdere ve Konyaaltı'nda halkın temsilcileri seçildi

Türkiye Komünist Partisi'nin eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantıların ilki bugün Muğla Köyceğiz'de yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Köyceğiz'deki toplantıda yaptığı konuşmada "Komünizm hakkında söylenen yalanları bir bir boşa çıkardık. Şimdi bir işimiz daha var: Bu ülkede bu alçak sömürü düzenini değiştirmek için hep beraber kolları sıvamamız lazım" dedi.

Toplantıda Köyceğiz halkı eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçti. Sanatçı Gülcan Altan da şarkılarıyla Köyceğizlilerin yanındaydı.

İzmir Narlıdere'de halk temsilcilerini seçti

Günün ikinci toplantısıysa İzmir Narlıdere'de yapıldı.

Patronların değil halkın temsilcilerinin seçildiği toplantıda "Geleceği kazanmak için omuz verin mücadeleyi büyütelim!" çağrısına yanıt veren Narlıdereliler TKP Gönüllüsü oldular.

Narlıdere'de halkın temsilcileri "Aynı gemide değiliz. Bu düzeni değiştireceğiz!" dediler.

Antalya Konyaaltı'nda buluştular: Bu sese güç vermeye çağırıyoruz

Antalya Konyaaltı'nda da saat 17.00'de başlayan halk toplantısında eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcileri seçiliyor.

TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk toplantıda yaptığı konuşmada "Emekçilerin, kadınların, gençlerin temsilcilerini seçiyoruz. Tüm halkımızı bu sese güç vermeye çağırıyoruz!" dedi.