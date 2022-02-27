Köyceğiz halkı eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçiyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.

Eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantıların biri de bugün Muğla Köyceğiz'de başladı.

'Alçak sömürü düzenini değiştirmek için kolları sıvamalıyız'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan söz aldığı toplantıda, "Komünizm hakkında söylenen yalanları bir bir boşa çıkardık. Şimdi bir işimiz daha var: Bu ülkede bu alçak sömürü düzenini değiştirmek için hep beraber kolları sıvamamız lazım” dedi.

'Asıl alternatif TKP. Çünkü biz bu düzen değişmeli diyoruz...'

“Seçimler bizim için önemli bir araç İnsanlar seçimlerle ilgiyle dinliyorlar, değişik alternatiflere bakıyorlar” diye konuşan Okuyan, “Asıl alternatif Türkiye Komünist Partisi. Niye? Çünkü ‘Bu düzen değişmeli’ diyoruz” ifadelerini kullandı.