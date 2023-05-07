Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Kötünün iyisine oy vermeyin; oylarınız çöpe gitmesin" diyerek çağrıda bulundu.

"İnandığınız değerlere sahip çıkan, güvendiğiniz partiye oy verin!" diyen TKP sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Laik, bağımsız, sosyalist bir Türkiye iradesini, emekçileri güçlendirmek için oylar TKP'ye!" ifadesini kullandı.

TKP'nin oy pusulasında üçüncü sıradaki parti olduğu hatırlatılan videoda, mührün bulaşmaması için oy pusulasının TKP logosu dışarıya gelecek şekilde katlanması gerektiği hatırlatıldı. TKP'nin yayımladığı videoda, "Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP'ye. Çünkü Türkiye'nin güçlü, umudu büyüten bir TKP'ye ihtiyacı var" denildi.