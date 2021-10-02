Kota uygulamalarını protesto eden çay üreticilerine para cezası

Artvin Hopa’da 25 Mayıs 2021’de ilçe meydanında bir araya gelen çay üreticileri ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etmişti. Basın açıklaması yapmak isteyen 50 çay üreticisi gözaltına alınmıştı.

Anka'dan Uğur İstanbullu'nun haberine göre, protestonun üzerinden 4 aydan fazla zaman geçmişken Hopa Kaymakamlığı 10’a yakın çay üreticisine ayrı ayrı 3 bin 400 TL para cezası kesti.

Cezalara tepki gösteren Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, "2911 sayılı yasaya göre gösteri ve yürüyüş yapma özgürlüğünü kullanmak istendi. Yerel yasamızdaki karşılığı bu. Bunun dışında gösteri ve yürüyüş yapma hakkı Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınmış bir hak" dedi. Baronun sürecin takipçisi olacağını belirten Varan, idari para cezasına itiraz edeceklerini söyledi.

Çay üreticisi Dursun Ali Koyuncu ise "Biz o dönem çayımızı satamıyorduk, özel sektör çayımızı ucuza alıyordu. Halen aynı sorunla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki, bu cezalar hak arama eylemlerinin önüne geçmek için verilen cezalardır. Asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.