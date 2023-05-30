Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestosuna müdahale eden NATO askerlerinden yaralananlar oldu

Kosova'nın kuzeyinde Kosova Polisi'nin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'te protesto gösterileri düzenledi.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) belediye binalarını tel örgülerle çevirdi ve bölgedeki personel sayısını artırdı.

Zveçan Belediyesi önünde sabah saatlerinden itibaren protesto düzenleyen Sırpları biber gazı kullanarak dağıtmaya çalışan KFOR'a bağlı 25 askerin yaralandığı açıklandı.

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada; Zveçan Belediyesi'nin önündeki protestoda, 25 askerin yaralandığı, tedavi altına alınan yaralıların gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) büyükelçileri ve AB Büyükelçisi ile bir toplantı yaptık. Şiddetle ilgili endişeleri paylaşıyorum ve Kosova Polisi, NATO&KFOR ve gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum. NATO araçlarının üzerindeki aşırı milliyetçi Sırp grafiti, Kosova'da karanlık bir hatırlatmadır. Barış ve güvenliğin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kosova Polisi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Zveçan'da protestocular barışçıl davranmamayı sürdürdü ve sürekli durumu kışkırttı, şiddet gösterdi, polis yetkililerine çeşitli nesneler fırlattı, polis ve KFOR araçlarının üzerine Sırpça ve Rus sembolleri içeren kışkırtıcı yazılar yerleştirdi ve yazdı, ayrıca araçlara zarar verdi. Zveçan'daki protestocular, emirlere uymadı, direndi ve çeşitli aletler, molotof kokteylleri, el bombaları, patlayıcılar fırlattı ve silah sesleri duyuldu."