Kosova’da maden işçileri açlık grevinde

Kosova devlet şirketi Trepça’nın, Mitroviça’nın Stanterg köyünde bulunan kurşun-çinko madeninde çalışan yaklaşık 300 maden işçisi, maaşlarının zamanında yatması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yönetim kurulu başkanının görevden alınması ve işçilere sağlık sigortalarının yapılması talepleriyle 24 Ekim itibariyle açlık grevine başladı.

Trepça Madencileri Sendikası Başkanı İbrahim Januzi, yerin yaklaşık 700 metre altında bulunan maden işçilerinin 30 saatten fazladır açlık grevinde olduklarını söyledi.

Talepleri karşılanıncaya kadar grevi sonlandırmayacaklarını belirten Januzi, "Taleplerimiz; her çalışma ayının 6'sından 10'una kadar maaş ödemelerinin yapılması, yönetim kurulunun görevden alınması ayrıca sağlık sigortası ve en iyi çalışma koşullarıdır" ifadesini kullandı.

Dün gece grev sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan maden işçisi Riza Baliu ise doktorların greve devam etmeme tavsiyesine rağmen meslektaşlarına katılacağını belirterek, "Hala iyi değilim ama aşağıya madene ineceğim" dedi.

Kosova hükümeti, 23 Ekim'de aldığı kararla, Trepça'ya maaşların ödenmesinde kullanılmak üzere 1 milyon 675 bin avro tahsis etmişti.

İngiliz maden şirketi kurdu

20. yüzyılın başında özel bir İngiliz maden şirketince kurulan Trepça, yaklaşık 20 bin çalışanıyla eski Yugoslavya'nın en büyük şirketleri arasında ve Avrupa'nın en büyük kurşun-çinko ve gümüş cevheri madenleri arasında yer alıyordu.