Koruma ekibine yönelik talebi reddedilen Özdağ: Belime silahımı takar kendimi korurum

Adana'da gerçekleştireceği programda kendisine Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Belime silahımı takar kendimi korurum" dedi.

Akşam saatlerinde Adana'ya partisinin yarın için düzenlediği programlara katılmak üzere gidecek olan Özdağ, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine koruma ekibi verilmesinin reddedildiğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var."