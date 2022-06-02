Koruma altındaki kanyonu merdiven yapmak için kestiler!

Artvin’in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu’nda ilçe kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile restoran, kafe ve otopark gibi tesislerin yanı sıra 83 metrelik bir de cam köprü inşa edilmesi planlanıyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından da desteklenen ‘Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor’ başlığını taşıyan proje için kanyon ve çevresinin koruma statüsü 2018’de değiştirildi. Toplamda 20 milyon TL’yi bulması beklenen proje ile bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor. Ancak yaklaşık yüzde 25’i tamamlanan proje kapsamında kanyon içerisindeki mağaraların ziyaret edilmesini kolaylaştırmak amacıyla koruma altındaki doğal kayalık alanın kesilerek metrelerce uzunluğunda yürüyüş alanı açılması tepki çekti. Uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, kanyonun doğal yapısının bozulmasına neden olanlar hakkında gerekli incelemenin yapılmasını talep etti.

Ardanuç’a 7 kilometre mesafede bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, bölgenin en önemli jeolojik ve doğal miraslarından biri. Uzunluğu 500 metreyi bulan kanyonun yer yer 200 metreye yaklaşan yükseklikteki kayalıkları, görkemli doğal peyzajlar oluşturuyor.

Kanyondan bir görünüm

Kanyon 2002'de doğal sit alanı ilan edildi

Barındırdığı doğal kaynak değerleri nedeniyle 2002 yılında 1. Derece doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan kanyonun çevresi de 3. Derece doğal sit alanı olarak ayrıldı. Son yıllarda kanyona olan ilginin artması üzerine ise daha çok ziyaretçiyi bölgeye çekmek amacıyla bir rekreasyon projesi gündeme geldi.

2018’de statüsü değişti, ardından Tabiat Parkı'na dönüştürüldü

Ardanuç Kaymakamlığı bünyesinde hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin uygulanabilmesi için önce Cehennem Deresi Kanyonu ve çevresinin korunan alan statüsünde değişikliğe gidildi, hemen ardından ise bölge Tabiat Parkı ilan edildi. Kanyon ve çevresinin koruma statüsü, 27 Nisan 2018’de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak değiştirildi. Bu değişiklikten 4 gün sonra ise 1 Mayıs 2018 tarihinde kanyon Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ‘Tabiat Parkı’ ilan edildi.

Kanyonla ilgili koruma statüsü Mayıs 2018'de değiştirildi

Statü değişikliği ile yapılaşmanın önü açıldı

Böylece 1. Derece doğal sit alanlarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmemesi engeli koruma statüsünde yapılan değişiklikle aşılırken, Tabiat Parkı statüsü ile de alanın kullanımına ilişkin daha geniş bir zemin yaratılmış oldu. Yapılan değişikliklerin hemen ardından ise kanyonun bulunduğu bölgeye daha çok ziyaretçi çekmek amacıyla Ardanuç Kaymakamlığı ve Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü projenin uygulanması için çalışmalara başlandı.

Kanyonun önceki hali

Yıkıcı projenin adı: 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor'

‘Cehennem Deresinde Cennet Yaşanıyor’ başlığını hazırlayan proje için Haziran 2019’da ihaleye çıkıldı. Proje için hazırlanan görseller yörede yaşayan vatandaşların tepkisini çekerken, doğal mirasın tahrip edileceği endişesi ortaya çıktı.

Kanyon projesi

Ziyaretçi çekmek için kanyonu kestiler

Kanyonun üzerinde 83 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğindeki seyir amaçlı cam köprüyü de içeren proje kapsamında, restoran, kafeterya, otopark ve çeşitli sosyal tesislerin inşa edilmesi planlanıyor. Ancak proje kapsamında kanyonu oluşturan kaynak değerlerin başında gelen doğal kayalıkların merdiven yapmak amacıyla kesilerek tahrip edilmesi tepkiyle karşılandı. Kanyonun doğal yapısının yok edildiğini dile getiren vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama talep ettiler.

Kanyonun kayalıkları merdiven yapmak için böyle kesildi

Ziyaretçiler mağaralara kolay ulaşsın diye kesilmiş

Proje hakkında bilgisine başvurduğumuz Ardanuç Kaymakamlığı yetkilileri ise kayalık bölgenin kesilme nedeninin bu alandaki mağaralara ziyaretçilerin daha kolay ulaşması amacıyla merdiven yapılmak istenmesi olduğunu belirtti. Şu ana kadar yaklaşık yüzde 25’lik kısmı uygulanabilen proje için 3 milyon TL harcandığı belirtilirken, çalışmalar tamamlandığında ise maliyetin yaklaşık 20 milyon TL’yi bulması öngörülüyor.