Korucu silahlarının kullanıldığı kavgada 3 ölü

Batman'ın Kozluk ilçesinde korucu silahlarının kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kozluk ilçesine bağlı Xirbak (Armutlu) köyünde dün akşam saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı. 2 çocuğu da korucu olan emekli korucu Ömer Şala ile Durmaz ailesi fertleri arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya döndü. Kavgada, Niyazi Durmaz ile korucular Kazım Durmaz ve Hasan Durmaz hayatını kaybetti.

Kavga sonrası askerler tarafından köyde önlem alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.