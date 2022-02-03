Çocuklarına cinsel istismar girişiminde bulunan korucu eşini silahla tehdit etti

Van'ın Çatak ilçesindeki bir korucunun iki çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunduğu ortaya çıkınca, eşinin şikayet etmemesi için silahla tehdit ettiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Adnan Bilen'in haberine göre 2018 ve 2019 yılları arasında çocuklarına cinsel istismar girişiminde bulunan köy korucusu Osman Ö., çocuklarını da olayı kimseye anlatmamaları için tehdit etti.

İstismara tanık olan anneyse çocuklarından maruz kaldıklarını anlatmasını istedi. İstismarın devam etmesi üzerine annesiyle konuşan çocuklardan biri, daha önce ölümle tehdit edildiğini ifade etti.

Şikayetçi olan eşini tehdit etti

Şikayetçi olan anneyi bıçakla ve silahla tehdit eden korucu Osman Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korucu hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "silahla tehdit" suçlarından iddianame hazırlandı.

İlk duruşmanın 29 Mart'ta yapılacağı dava için dosyaya "cinsel saldırı" suçu da eklendi.