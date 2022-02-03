Çocuk istismarcısına 'sapık' dediği için yargılanıyor

İzmir Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal, Akit TV’de çıktığı bir programda çocukların evliliğe zorlanmasını ve çocuk istismarını savunan Muttalip Kutluk Özgüven’e "sapık" dediği için İstanbul Anadolu Adliyesi, 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada yargılandı.

Özgüven'in avukatı gelmediği 9 Mart'a ertelenen duruşma çıkışında Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve Tüm Yerel-Sen Sendikası bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada Semra Pektopal, dava süreci ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

Pektopal şöyle konuştu:

"Akit TV’de, Muttalip Özgüven, 12-16 yaş, ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş diyerek, çocuk yaşta doğurmayı savunmuştur. Şahsın bu söylemi, toplumun hemen her kesimi tarafından tepki ile karşılanmıştır. Ben, İzmir Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bu nedenle, çocuk gelinler ve çocukların cinsel istismarı konusunda, oldukça hassas olmam, sadece kişilik özelliğim değil, aynı zamanda görevimin de bir gereğidir. Nitekim Kadın Danışma Merkezimizde, küçük yaşta cinsel sapkınlıklara maruz kalmış birçok kadına sosyal, ekonomik ve psikolojik yardım sunmakta ve bu kadınlarda yaratılan tahribatı yakından gözlemlemekteyim. Bu nedenlerle şahsın suç unsuru taşıyan, kabulü kesinlikle mümkün olmayan görüşlerine, karış tepki göstermek, bu görüşlerin normal ve olağan olmadığını söylemek, benim en doğal vazifemdir. Çocuktan Gelin olmaz, bununla ilgili mücadelem kesintisiz devam edecektir."

Birleşik Kamu İş MYK Üyesi Mehmet Yeşildağ ise yaptığı konuşmada, "Pektopal’ın, haklı, onurlu mücadelesinin yanındayız. Kendisini destekliyoruz ve ülkemizi bu karanlık ortama mahkûm edenler de iyi bilmelidir ki bu faşist baskılar son bulana dek mücadelede direnç olmaya, kadın cinayetlerinin, Çocuk gelinlerin, yaşamımızın bir parçası haline getirilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için üzerimize düşeni kararlıca yapmaya devam edeceğiz" dedi.