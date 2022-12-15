Koru: 'Siyasi yasak İmamoğlu’nun önünü açar, Erdoğan’ı aday olmaktan vazgeçirir mi?'

Abdullah Gül'e yakın isimlerden Fehmi Koru, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendiren bir yazı yazdı.

Koru yazısına ''Siyasi yasak İmamoğlu’nun önünü açar, Erdoğan’ı aday olmaktan vazgeçirir mi?' başlığını attı.

Koru'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"‘Muhtar bile olamaz’ denilen Erdoğan sonradan muhtar olamadı, ancak önce milletvekili, ardından başbakan olabildi, şimdi ise sekiz yıldır -iki dönem- cumhurbaşkanı.

Ak Partili yetkililer, konuya “Bağımsız yargının kararı” diye yaklaşsalar bile -AK Parti grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu öyle yaklaştı- hepsinin zihinlerinde iki olay arasında kolayca kurulabilecek benzerliğin yattığı belli oluyor.

Kararı veren yargıç bugünkü gazetelerde konuya bu yönüyle yaklaşılan haber ve yazıları görünce “Ne yaptım ben?” şaşkınlığı yaşayacak mıdır?

‘6’lı masa’ liderleri “Bizim cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu” açıklamasını bugün mü yoksa ilk toplantısında mı yapacaktır?

Mahkemenin kararı cumhurbaşkanlığı seçimini beklendiği gibi etkileyecek midir?

Tayyip Erdoğan “Önümde anayasal engel var, ben aday olmuyorum” diyecek midir?

AK Parti seçilebilecek aday arayışına ne zaman başlayacaktır?

Aklımda böyle çılgın sorularla güne başlıyorum."