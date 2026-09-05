Korsan taksicilik yaparken yakalanan emekli polis ateş açtı: Bir polis hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saat 22.30 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana gelen olaya göre, caddede denetim yapan sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen Ekrem A.'nın kullandığı otomobili durdurdu.

DHA'nın haberine göre, Ekrem A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine Ekrem A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi Mehmet Ali Topatan'a ateş etti. Sırtından vurulan Mehmet Ali Topatan ağır yaralanırken, Ekrem A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan Ekrem A. ile polis memuru Mehmet Ali Topatan, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürerken, Ekrem A.’nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

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Valilikten açıklama: Saldırıyı düzenleyen şahıs intihar etti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sürücü Ekrem A. isimli şahıs emniyet ekiplerine ateş açmış ve Mehmet Ali Topatan isimli polisimizi ağır yaralamıştır. Saldırıyı düzenleyen şahıs, saldırının hemen ardından yanında taşıdığı silahla intihar etmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurumuz Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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