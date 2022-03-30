Koronavirüsten son 24 saatte 53 ölüm

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosu açıklandı. 30 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 oldu. Bir günde toplam 277 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 18 bin 856 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olanların sayısı toplamda 146 milyon 940 bin 492’e yükseldi.