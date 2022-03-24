DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı salgın öncesine göre 1,4 milyon arttı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporunu yayımladı.
Rapora göre, gerçek işsiz sayısı salgın öncesine göre 1,4 milyon arttı. Çalışma çağındaki 63,7 milyon yurttaşın sadece 19,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Her 100 kadından sadece 16,7’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamdayken, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 43, genç kadınlarda ise yüzde 54 oldu.
'TÜİK’in resmi istihdam verileri resmin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor'
DİSK-AR'ın açıklaması şöyle: