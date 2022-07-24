Koronavirüs vakaları 40 kat arttı: Büyükşehirler kırmızıya boyandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs’ta Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında olduğunu belirterek hastaneler hariç maske kullanımının mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu. Koca, Türkiye’deki salgın önlemlerini en alt seviyeye indiren bu duyurudan 51 gün sonra 18 Temmuz’daki Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ise “Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda” dedi.

Buna karşın Koca’nın aynı açıklamada kullandığı “Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak” ifadeleri tepki topladı. Uzmanların “tedbir alınmalı”, “aşıda anımsatma dozu teşvik edilmeli” çağrılarına karşın Bakan Koca’nın bu konulardaki sessizliği sürüyor.

Büyükşehirlerde vaka sayıları üst seviyede

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tüm kentlerdeki vaka yoğunluklarını anlık olarak aktardığı Hayat Eve Sığar uygulamasındaki haritada, büyük kentlerin kırmızı renge bürünmesi dikkat çekiyor. Haritada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler incelendiğinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu tüm bölgelerde vaka sayılarının üst seviyelere ulaştığı görülüyor.

'Bulaş riskine karşı önlem yok'

Pandeminin en yüksek seviyesine çıktığı ve haritada benzer görüntünün ortaya çıktığı dönemlerde, “şehirler arası seyahat”, “hafta sonu sokağa çıkma” gibi yasaklar uygulandığına “açık havada dahi maske takmanın zorunlu olduğuna” dikkat çekilerek “bugün bulaş riskine karşı hiçbir önlem alınmadığı" belirtildi.