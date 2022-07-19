DSÖ'den sonbahar için koronavirüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa genelindeki koronavirüs vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan itibaren hastalıkla mücadelenin iyice zorlaşabileceği uyarısında bulundu.

Hans Kluge yaptığı açıklamada, Avrupa bölgesinde Covid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.

Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu sayının son bir haftadaki küresel çaptaki koronavirüs vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğini söyledi.

Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Covid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması" ifadelerini kullandı.