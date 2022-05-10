Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybederken, bin 858 yeni vaka tespit edildi.
Vaka sayısı 30 Nisan'dan sonra en yüksek seviyeye çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Berivan Pektaş - Etkin Kolbaşı
Koronavirüs tablosu: 7 ölüm, 1858 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybederken, bin 858 yeni vaka tespit edildi.
Vaka sayısı 30 Nisan'dan sonra en yüksek seviyeye çıktı.