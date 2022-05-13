Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı.
Son 24 saatte yapılan 134 bin 27 testte 1534 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Haber Merkezi
Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu
Koronavirüs tablosu: 7 ölüm, 1534 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı.
Son 24 saatte yapılan 134 bin 27 testte 1534 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.