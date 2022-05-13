Eda Nur Kaplan davasında beraat ettirilen sanıklar avukatları tehdit etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde uğradığı cinsel istismarın ardından bir binanın 15. katından atladığı belirtilen Eda Nur Kaplan davasında karar açıklanmış, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu'nun beraatine karar verilmişti.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği duruşma sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada sanıkların mahkeme çıkışında avukatları tehdit ettiği belirtildi.

'Cinsel saldırıya uğradığı odada hiçbir inceleme yapılmadı'

Derneğin açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkili soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiğini belirtir. Eda Nur iki erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Karakolda suç duyurusunda bulundu. Şikayeti ciddiye alınmadı, adalete inancını kaybetti, yaşamına son verdi.

Edanur’un cinsel saldırıya uğradığı odada hiçbir inceleme yapılmadı, cep telefonu, otelin kamera kayıtları dahi incelemeye alınmadı. Çocukluktan henüz çıkan Eda Nur’un şikayetiyle etkin soruşturma yürütmeyenleri, onu intihara sürükleyenleri tanıyoruz. Hesap sormaktan vazgeçmeyiz!

Kararın ardından, mahkeme başkanının gözü önünde avukatımızı tehdit etmekten çekinmediler.

Bu cesareti nereden alıyorlar?"