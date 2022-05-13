Eda Nur Kaplan davasında beraat ettirilen sanıklar avukatları tehdit etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde uğradığı cinsel istismarın ardından bir binanın 15. katından atladığı belirtilen Eda Nur Kaplan davasında karar açıklanmış, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu'nun beraatine karar verilmişti.
Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği duruşma sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada sanıkların mahkeme çıkışında avukatları tehdit ettiği belirtildi.
'Cinsel saldırıya uğradığı odada hiçbir inceleme yapılmadı'
Derneğin açıklaması şöyle: