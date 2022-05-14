Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 127 bin 538 testte 1407 vaka tespit edildi.
5 kişi hayatını kaybederken, 1645 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Haber Merkezi
Berkay Kemal Önoğlu
Koronavirüs tablosu: 5 ölüm, 1407 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 127 bin 538 testte 1407 vaka tespit edildi.
5 kişi hayatını kaybederken, 1645 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.