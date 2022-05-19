Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 730 testte 1485 vaka tespit edildi.
4 kişi hayatını kaybederken, 1389 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Koronavirüs tablosu: 4 ölüm, 1485 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 730 testte 1485 vaka tespit edildi.
4 kişi hayatını kaybederken, 1389 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.