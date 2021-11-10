Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Turgut Yıldız
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu salgında gelinen aşamayı değerlendirmek üzere saat 17.30’da toplanacak.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.