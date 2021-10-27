Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak, toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden açıklama yapacak.  