Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak, toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Ağrı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak, toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.
Haber Merkezi